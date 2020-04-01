"Батьківщина" вимагає парламент розглянути постанову щодо скасування закону про ринок землі

Фракція "Батьківщина" вимагає від керівництва парламенту включити до порядку денного наступного позачергового засідання та розглянути питання щодо скасування закону про продаж землі через порушення регламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Нагадаємо, після ухвалення закону про відкриття ринку землі, представники різних парламентських фракцій зареєстрували у Верховній Раді проекти постанов щодо скасування закону № 2178-10. Зокрема, дев’ять таких звернень направили депутати фракції "Батьківщина".

Автори проектів постанов звертають увагу, що закон про ринок землі розглядався та був ухвалений з порушеннями регламенту, а сам документ суперечить інтересам держави та її громадян.

"Керівництво Верховної Ради зобов‘язане забезпечити розгляд всіх проєктів постанов про анулювання рішення щодо продажу землі найближчим часом, оскільки без їх розгляду спікер парламенту не має права підписувати сам закон та передавати його на підпис президенту", - сказав один з авторів постанови, народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що партія "Батьківщина" готує звернення до Конституційного суду через закон про ринок землі. Окрім того, в партії мають намір звертатися до НАЗК, аби довести конфлікт інтересів під час ухвалення закону.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки й дефолт.