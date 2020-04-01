"Батькивщина" требует парламент рассмотреть постановление об отмене закона о рынке земли

Фракция "Батькивщина" требует от руководства парламента включить в повестку дня следующего внеочередного заседания и рассмотреть вопрос об отмене закона о продаже земли из-за нарушения регламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Напомним, после принятия закона об открытии рынка земли, представители разных парламентских фракций зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене закона № 2178-10. В частности, девять таких обращений направили депутаты фракции "Батькивщина".

Авторы проектов постановлений обращают внимание, что закон о рынке земли рассматривался и был принят с нарушениями регламента, а сам документ противоречит интересам государства и его граждан.

"Руководство Верховной Рады обязано обеспечить рассмотрение всех проектов постановлений об аннулировании решения о продаже земли в ближайшее время, поскольку без их рассмотрения спикер парламента не имеет права подписывать сам закон и передавать его на подпись президенту", - сказал один из авторов постановления, народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" готовит обращение в Конституционный суд через закон о рынке земли. Кроме того, в партии намерены обращаться к НАПК, чтобы доказать конфликт интересов во время принятия закона.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможном увеличении программы МВФ до 8 млрд долларов.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.