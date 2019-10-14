Українців попередили про можливі затримки рейсів у Барселоні

Фото: протести в Барселоні (twitter.com/tsunami_dem/)

Також українцям радять не відвідувати центр Барселони

Українцям у зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні рекомендують уникати масових скупчень людей, а також попередили про можливі затримки рейсів. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Барселоні на своїй сторінці в Facebook.

Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій.

"До уваги громадян України, які перебувають у Барселоні! У зв'язку з масовими соціальними хвилюваннями і погіршенням ситуації в Барселоні і передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з тим, що міжнародний аеропорт El Prat частково заблокований маніфестантами, можливі затримки/скасування деяких рейсів, у тому числі в Україні.

"Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів і завчасно планувати прибуття в аеропорт", - йдеться в повідомленні.

Також українкам рекомендують неухильно дотримуватися правила перебування іноземців в Іспанії. Зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.