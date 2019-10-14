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У Барселоні протестувальники заблокували аеропорт

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 17:35
У Барселоні протестувальники заблокували аеропорт
Фото: протести в Барселоні (twitter.com/tsunami_dem/)

Протестувальники заблокували аеропорт "Ель-Прат"

У столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту "Ель-Прат" після рішення Верховного суду Іспанії щодо лідерів каталонських сепаратистів. Про це повідомляє La Vanguardia.

Рух "Масове цунамі" в Twitter закликало каталонців приєднатися до масової мобілізації.

"Вони слідують за потоками людей у напрямку аеропорту. Приєднуйтесь до нас, нас має бути багато", - йдеться в повідомленні руху.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. Ще троє підсудних були визнані винними у непослуху, однак не будуть укладені. Ніхто з лідерів сепаратистів не був визнаний винним у заколоті, самому серйозному із пред'явлених звинувачень.

Державний обвинувач вимагав засудити каталонських сепаратистів до 25 років позбавлення волі і визнати їх винними у заколоті і незаконному привласненні державних коштів. Захист оголосила, що буде оскаржувати рішення Верховного суду.

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