В аеропорту Барселони відбулися зіткнення, кількість постраждалих збільшилася

Щонайменше 56 людей звернулися до медиків за допомогою
В аеропорту Барселони Ель-Прат відбулися зіткнення між поліцією і протестувальниками, які підтримують незалежність Каталонії. Про це повідомляє El Pais.
Повідомляється, що вже 56 осіб звернулися за допомогою до медиків після отриманих в зіткненнях травм. Більшість поранених перебували в першому терміналі аеропорту. Чотирьом постраждалим знадобилася госпіталізація.
Близько 8 тис. учасників протестів сиділи перед виходами до першого терміналу. Вони перекрили доступ до аеропорту і порушили його роботу. Деякі екіпажі не прибули на робочу зміну. Авіакомпанія Vueling в результаті скасувала сто рейсів, запланованих на понеділок, і ще 20, які повинні були вилетіти у вівторок.
Мітингувальники вимагали звільнити 12 каталонських лідерів, яких заарештували після проведення референдуму про незалежність. Сьогодні їм оголосили строки ув'язнення.
AirPort in Barcelona о 20.20#SentenciaProces #FreePoliticalPrisioners #CataloniaIsNOTspain #SpainIsAFascistState #FreePoliticalPrisioners #NoEsJusticiaEsVenganza #Barcelona pic.twitter.com/XfPHYWpjCs— Ciarla (@crlc_) October 14, 2019
Нагадаємо, Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів Каталонії до тривалих термінів позбавлення волі - вони отримали по 12 і 13 років ув'язнення.
У зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей. Також можливі затримки рейсів.