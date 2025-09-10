ua en ru
"Барселона" пригласила россиянина на открытие "Камп Ноу": фанаты возмущены

Среда 10 сентября 2025 11:30
"Барселона" пригласила россиянина на открытие "Камп Ноу": фанаты возмущены "Барселона" пригласила российского блогера на открытие стадиона (фото: instagram.com/hasbulla.mogomedov)
Автор: Екатерина Урсатий

"Барселона" официально пригласила российского блогера Хасбуллу Магомедова на открытие обновленного "Камп Ноу". Это вызвало возмущение украинских фанатов из-за взаимодействия клуба с российским медиапространством на фоне войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Барселона" пригласила Хасбуллу Магомедова

В официальном приглашении указано сразу два матча: 28 сентября против "Реал Сосьедад" и 19 октября против "Жироны".

Более того, в письме фигурируют еще два имени - боец Аюб Гимбатов, который и опубликовал приглашение в сети, а также менеджер Хасбуллы Курбан Амирасланов.

&quot;Барселона&quot; пригласила россиянина на открытие &quot;Камп Ноу&quot;: фанаты возмущены

Официальное приглашение от клуба "Барселона" (фото: instagram.com/hasbulla.mogomedov)

Реакция украинских болельщиков

Приглашение вызвало волну негодования среди украинских фанатов. На фоне полномасштабной войны России против Украины "Барселона" демонстрирует взаимодействие с российским инфопространством.

Болельщики отмечают, что подобные шаги противоречат публичной поддержке Украины со стороны Испании и выглядят как откровенная непоследовательность.

Скандалы в прошлом

Это уже не первый случай, когда "Барселона" оказывается в центре скандала из-за сотрудничества с российской стороной.

В 2023 году несколько игроков клуба снялись в проморолике для российского стримингового сервиса Okko Sport.

В ролике футболисты благодарили фанатов из страны-агрессора за поддержку и заявляли, что скоро увидятся.

Тогда генеральный директор донецкого "Шахтера" публично отреагировал на видео и ожидал извинений от каталонского клуба.

Ранее мы писали, сколько было потрачено на реконструкцию стадиона будущего- "Камп Ноу".

Также читайте, как Ярослава Магучих отказала Катару менять гражданство за большие деньги.

