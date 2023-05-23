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"Барселона" прикрылась поддержкой Украины в скандале с поздравлением россиян

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Барселона, Вторник 23 мая 2023 17:54
"Барселона" прикрылась поддержкой Украины в скандале с поздравлением россиян Фото: "Барселона" с чемпионским титулом (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Ситуация вокруг поздравления российских фанатов испанской "Барселоны" с чемпионским титулом вышла на новый виток. Каталонский клуб попытался оправдаться мирной миссией спорта.

Об этом "Барселона" объявила в официальном заявлении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

Испанский гранд прокомментировал инцидент с участием защитника Алекса Бальде и хавбека Серхи Роберто. В субботу в сети появилось видео, в котором они благодарят россиян за поддержку в течение чемпионского сезона и пообещали "вскоре увидеться".

"Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному разрешению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов. Мы еще раз выражаем свою поддержку украинскому народу и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине", – говорится в ответе "блаугранас".

Впрочем, признать ошибочной запись видео в "Барсе" не решились. Вместо этого решили вспомнить участие клуба в помощи украинским беженцам, а также записанное в марте прошлого года обращение президента Жоана Лапорты. Глава каталонцев тогда поддержал украинцев и назвал войну РФ против Украины "неоправданной".

"Послание президента клубу остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что в скором времени они смогут жить в мире на своей родине", – добавили в "Барселоне".

&quot;Барселона&quot; прикрылась поддержкой Украины в скандале с поздравлением россиян

Фото: Официальный комментарий "Барселоны" по ситуации с видео Бальде и Серхи (ua.tribuna.com)

Бальде и Серхи записали видео по просьбе официального транслятора Ла Лиги в России. Футболисты оказались недальновидными, поскольку не согласовали свои действия с менеджментом "блаугранас". Появление записи вызвало шквал критики в Украине, а ведущие отечественные команды устроили флешмоб с осуждением беспринципности "Барселоны".

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