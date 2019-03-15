На Банковій впевнені, що Нацкорпус виконує замовлення Авакова

Фото: мітинг Нацдружин (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Нацкорпус" вже тричі намагався зірвати зустрічі Порошенка з виборцями

Пікетування перед виборами 2019 "Національним корпусом" агітаційних поїздок Петра Порошенка відбувається "з доброї волі" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голос вулиці: хто і як зриває виборчу кампанію Порошенко".

Як наголошується в публікації, враховуючи, що Порошенко якраз проводить передвиборний тур по регіонах, така активність "Нацдружин", за словами співрозмовників на Банковій, виводить його з себе. У підсумку зустрічі з виборцями проходять у напруженій атмосфері, а президент раз у раз зривається на їдкі репліки на адресу опонентів, що скандують за огорожею.

"У Авакова своя пісня, він нам заявляє, що він тільки за закон, щоб все було по закону. Але насправді він просто пішов ва-банк", - зазначив співрозмовник в команді президента.

Активісти "Нацкорпусу", як вважають в АП, у цій історії виконують "брудну роботу". За останній тиждень націоналісти вже тричі зривали зустрічі Порошенка з виборцями в Черкасах, Житомирі та Чернігові. У команді гаранта впевнені, що цим їх завдання не обмежиться.

"У Білецького будуть і далі загострювати ситуацію. Може дійти до того, що вони зірвуть нам вибори в тих округах, де у Порошенка високий рейтинг. В таких населених пунктах вибори можуть визнати недійсними", - міркує співрозмовник на Банковій.

Нагадаємо, націоналісти 9 березня під проводом народного депутата Андрія Білецького влаштували бійку з поліцією і Національною гвардією прямо під Адміністрацією президента. Приводом стало розслідування щодо корупції в оборонному секторі і можливої причетності до розкрадань у держконцерні "Укробронпром" оточення Порошенка. За даними журналістів, у схемі брав участь близький соратник глави держави Олег Гладковський (Свинарчук) і його син Ігор.

Крім того, прибуття "Національного корпусу" на зустріч Порошенка з виборцями в Черкасах 9 березня закінчилося масовою бійкою з поліцією і поспішним від'їздом глави держави.