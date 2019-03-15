Голос вулиці: хто і як зриває виборчу кампанію Петру Порошенко

Глава МВС Арсен Аваков так і не став союзником Петру Порошенку на виборах (УНІАН)

Складні відносини між Петром Порошенком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим напередодні виборів переросли у відкрите протистояння. Глава МВС не соромлячись заявляє, що незабаром країна отримає нового главу держави і активно бореться з "сітками" агітаторів Порошенко. Тоді як підконтрольна президенту СБУ у відповідь викриває штаб Юлії Тимошенко у виборчих махінаціях. Ефективних контрзаходів щодо самого Авакова команда Порошенко поки зробити не може.

У боротьбі з шансами Порошенко на другий термін міністр внутрішніх справ задіяв значний арсенал. Враховуючи, що поліція повинна запобігати фальсифікації на виборчих дільницях, в штабі Порошенка побоюються, що правоохоронці будуть помічати порушення тільки з їх боку, закриваючи очі на злочини інших кандидатів. Але на хід голосування фізично може вплинути третя сила – активісти "Національних дружин", що отримали офіційний статус спостерігачів на виборчих дільницях. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Центральна виборча комісія 11 січня дозволила "Національним дружинам" мати офіційних спостерігачів на виборах. В ефірі "Радіо Свобода речник цієї організації Ігор Вдовін заявив, що активісти можуть застосовувати силу проти фальсифікаторів. ЦВК у відповідь попросив МВС і СБУ перевірити цю заяву.

На недавньому брифінгу Арсен Аваков заявив, що з активістами була проведена профілактична робота: "Є переконання, що ніхто з тих, хто красиво заявляє (про застосування сили в разі виявлених порушень, – ред.) не піде на конфлікт", – уточнив міністр.

Але його словами, на Банковій в контексті останніх подій довіряти не схильні. Націоналісти 9 березня під проводом народного депутата Андрія Білецького влаштували бійку з поліцією і Національною гвардією прямо під Адміністрацією президента. Приводом стало розслідування щодо корупції в оборонному секторі і можливої причетності до розкрадань у держконцерні "Укробронпром" оточення Порошенко. За даними журналістів, у схемі брав участь близький соратник глави держави Олег Гладковський (Свинарчук) і його син Ігор.

"Дружини" йдуть на ви

Активісти кілька разів приїжджали до будинків сім'ї Гладковских в елітному котеджному селищі під Києвом. Крім графіті зі словами "Мародер" і "Свинарчуков за ґрати", вони залишили після себе розбиті вікна і сотні наклейок з перекресленою головою свині по всьому селищу.

Перед виходом другої частини розслідування президент звільнив Гладковського-старшого з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Але Білецький і його соратники продовжують вимагати арешту фігурантів корупційного скандалу, попутно нагадуючи Порошенко його ж слова півторарічної давності: "Хто буде красти в армії – руки пообрубую. Це позиція президента".

Чим довше силовики зволікають з винесенням підозри Гладковским, тим жорсткішими стають акції націоналістів. Якщо перший мітинг відбувся з фаєрами і петардами, то прибуття "Національного корпусу" на зустріч Порошенка з виборцями в Черкасах минулої суботи закінчилося масовою бійкою з поліцією і поспішним від'їздом глави держави. З тих пір активісти приходять на всі масові заходи з його участю по Україні з плакатами "Свиноборонпром" і кричалками "Де відрубані руки?".

Враховуючи, що Порошенко якраз проводить передвиборний тур по регіонах, така активність "Нацдружин", за словами співрозмовників на Банковій, виводить його з себе. У підсумку зустрічі з виборцями проходять у напруженій атмосфері, а президент раз у раз зривається на їдкі репліки на адресу скандують за огорожею опонентів.

В команді Порошенко переконані, що "Нацкорпус" під час агітаційних поїздок президента "діє з доброї волі" міністра внутрішніх справ. "У Авакова своя пісня, він нам заявляє, що він тільки за закон, щоб все було по закону. Але насправді він просто пішов ва-банк, – зазначив співрозмовник в команді президента. – Навіть якщо повірити, що ці активісти і справді хочуть покарання для Гладковського, так для цього є політичне і правове покарання. Політичне президент зі свого боку виконав: він його звільнив. Якщо вони хочуть правового, тоді логічно, що вони повинні були йти під НАБУ або Військову прокуратуру, але не на Банкову".

Поки націоналісти висувають вимоги президента, в цей час Арсен Аваков публічно атакує команду Порошенко, при будь-якій можливості заявляючи про масове порушення виборчого законодавства його командою. Спочатку міністр, по суті, звинуватив Сергія Березенко (БПП) координації "сіток" агітаторів, а пізніше заявив, що штаб чинного президента використовує адмінресурс для заохочення виборців через бюджетну програму "Турбота".

Довгий час на Банковій були впевнені, що Аваков підіграє лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко в її президентських амбіцій в обмін на збереження міністерського портфеля. Як писало РБК-Україна, частина "Народного фронту" вже співпрацює з Тимошенко, сподіваючись отримати мандати в наступному скликанні парламенту і зберегти депутатський імунітет. Але зараз концепція дещо змінилася. Наближені до "першій особі" співрозмовники вважають, що Аваков відіграє не стільки за одного з кандидатів, скільки проти Порошенка.

І якщо Аваков б'є по президентові на словах, розкриваючи факти використання адмінресурсу, то активісти Нацкорпуса, як вважають в АП, у цій історії виконують "брудну роботу". За останній тиждень націоналісти вже тричі зривали зустрічі Порошенка з виборцями в Черкасах, Житомирі та Чернігові. У команді гаранта впевнені, що цим їх завдання не обмежиться.

"У Білецького будуть далі загострювати ситуацію. Може дійти до того, що вони зірвуть нам вибори в тих округах, де у Порошенка високий рейтинг. В таких населених пунктах вибори можуть визнати недійсними", – міркує співрозмовник на Банковій.

Підозри АП про спробу зриву голосування в округах, де у Порошенка буде високий результат, в "Нацкорпусе" спростовують. "У Західній Україні, наприклад, у нас не особливо сильні організації, на відміну від Черкас, Одеси, Дніпра і т. д. Тому ми в основному будемо вести активність там, де восени наші кандидати потім зможуть висуватися на мажоритарних округах, які, очевидно, залишаться", – говорить співрозмовник в політсилі.

"Національний корпус" не ставить перед собою мету зірвати кампанію Порошенко, запевняє джерело в партії. Їх завдання – підготовка до парламентської кампанії. "Як будь-яка політсила, ми думаємо про наші перспективи. Попереду – парламентські вибори, нам треба мобілізувати свій ядерний електорат і залучити радикальну протестну публіку. Після кожної такої акції, як у Черкасах, ми стикаємося з хвилею ненависті в нашу адресу, але в той же час до нас приєднуються і нові прихильники", – розповідає співрозмовник в Нацкорпусе.

Десниця без контролю

В акціях з вимогою "відрубати руки" Гладковским беруть участь кілька правих сил, об'єднаних в рамках "Азовського руху". Туди входить громадська організація "Національні дружини", активісти якої "наводять лад на українських вулицях". Переважно вони займаються антинаркотическими рейдами, боротьбою з незаконними забудовами та іншої умовно "соціальною роботою". Основна частина "дружинників" – молоді люди віком до 25 років, серед них багато підлітків. Саме вони створюють масову картинку для ЗМІ під час акцій.

В рамках руху також існує партія "Національний корпус", яку в парламенті представляють два позафракційних депутати: Олег Петренко і Андрій Білецький. У рамках легалізації добровольців "Азов" перейшов під керівництво міністерства внутрішніх справ. З тих пір "Національний корпус" прийнято вважати лояльними до Арсену Авакову. Співрозмовники в оточенні президента впевнені, що глава МВС використовує силовий ресурс "азовців" у власних інтересах. Це нібито підтверджують досить мляві дії поліції під час акцій "Нацкорпуса" і "Нацдружин".

До останнього тижня сутички між активістами і правоохоронцями можна було перерахувати на пальцях правої руки. І навіть зараз, коли соратники Білецького пішли в наступ на президента після скандалу в "Укроборонпромі", силовики поводяться гранично акуратно. На відміну від інциденту з націоналістами з "С14", яких спочатку затримали перед виступом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі, а потім побили в Подільському відділенні поліції.

"У Авакова в міністерстві є цілий департамент "по виборах". Їх стратегію можна описати так: своїм допомагаємо, а чужих, тобто Порошенко, "мочимо", – зазначив співрозмовник у команді глави держави, додавши, що "це сценарій, за великим рахунком, Ігоря Коломойського – дестабілізація". Співрозмовники РБК-Украина стверджують, що останнім часом люди з оточення Порошенко отримують телефонні дзвінки від Коломойського з розповідями про те, що відбудеться в Україні через два-три тижні.

В штабі Порошенка переконані, що в такий же інформаційної порядку працюють медіа-активи Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна. "На "Інтері" спочатку раптово з'являється Білецький, який без проблем просуває там свої тези. Ми ще здивувалися, до чого б це. А потім відбуваються Черкаси. Це "Інтер" вже не показує, але зате в повний зріст крутять "Плюси", – зазначає джерело.

Інший співрозмовник в оточенні Порошенка також переконаний, що в розкручуванні скандалів навколо чинного президента задіяні потужності не тільки Авакова і Коломойського, але й інших впливових гравців української політики. "Там вже всі, кому не лінь", – говорить він.

Але, судячи з усього, ефективних контрзаходів у команді Порошенко ще не розробили. Поки що обговорюється можливість ініціювати позбавлення структур "Нацкорпуса" статусу спостерігача на прийдешніх виборах. Втім, у партії Білецького не бачать в цьому суттєвої проблеми. "Не будемо стояти на самих дільницях, значить, будемо стояти біля дільниць", – зазначив один з представників "Нацкорпуса".

"Якщо будуть провокації з їхнього боку в день голосування, ми все це будемо фіксувати і викликати поліцію. Не буде реагувати поліція? Значить, будемо писати заяву про бездіяльність поліції. Та й до того ж їхні провокації на дільницях тільки дадуть нам привід для оскарження результату голосування як на дільниці, так і на окрузі", - зазначив один з джерел у штабі Порошенка.

Андрій Білецький, в свою чергу, називає зв'язку з міністром внутрішніх справ абсурдом: "Ніякого зв'язку з Арсеном Аваковим. Все, що робиться навколо цього, – не дуже розумне повторення кліше, яким Адміністрація президента намагалася знищити кожен добровольчий батальйон... Вирішили, що нашій темною стороною буде Аваков", – заявив він на брифінгу після подій у Черкасах.

Олег Петренко розмови про вплив глави МВС на "Нацкорпус" називає "багаторічної міфологією". З Аваковим у Білецького були "максимально робочі відносини", коли він створював і керував батальйоном "Азов", зазначив Петренко. "Неможливо було без робочих і конструктивних відносин з міністром внутрішніх справ створити дієздатний добровольчий батальйон у структурі МВС. Але я точно знаю одне: "азовське" рух, "Нацкорпус" – нас неможливо приручити, купити і експлуатувати в чиїх інтересах і на чиюсь користь. Якщо з кимсь із політиків ситуативно у нас збігаються інтереси, то ми будемо співпрацювати з будь-яким міністром, з будь-яким політиком", – сказав він РБК-Україна.

Що ж стосується подій в Черкасах, то, за словами Петренка, після затримання мітингувальників місцева поліція, яка перебуває в підпорядкуванні міністра Авакова, навпаки "максимально намагалася вислужитися перед Адміністрацією президента". "Поліцейські допустили безліч порушень тільки для того, щоб показово покарати представників "Нацкорпуса". Тож серйозно можна було б ще обговорювати цю міфологію з Аваковим, якщо б я особисто не був свідком всього цього кілька днів тому", - говорить Петренко.

При цьому сам Аваков фактично заступився за "Нацдружины" в прямому ефірі. Він заявив, що був "жахливо зол" за фактом цього інциденту, тому що на чолі нападників стояв "атошник", якого міністр особисто знає. "І от ці люди в якийсь момент вирішили у своєму праведному гніві, що вони можуть переходити межі. І це була головна проблема в той день. І що, тепер більше поліції поставити? Всіх заарештувати? Відкривати вогонь, не дай бог? Не так. Або ми разом з вами домовимося про ті правила, які ми хочемо мати на цих виборах, або однією поліцією ти нічого не зробиш", – додав глава МВС.

Ще більш показовий пост у Facebook, написаний Аваковим після сутички в Черкасах. Міністр висловив розуміння "праведного гніву через корупційного злочину", але зазначив, що він не може породжувати інші правопорушення. За словами Авакова, багато "серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності". Остання фраза повною мірою відображає природу відносин "Нацдружин" і поліції. Багато учасників цієї організації належать також до "ультрас" – угруповань футбольних фанатів, які з силовиками традиційно "на ножах".

Говорячи про нібито контролі глави МВС на "азовцами" також потрібно брати до уваги те, наскільки власні лідери здатні добитися дисципліни від тих же "дружинників". На останніх акціях не раз відбувалася ситуація, коли організаторам доводилося самим ставати між силовиками та активістами, щоб припинити сутички або зупинити кидають петарди і фаєри.

Кожен при своєму

"Нацкорпусе" не мають наміру згортати акцію "Свинарчуков – за грати!" до тих пір, поки не буде виконано головна вимога – арешт екс-заступник секретаря РНБО Олега Гладковського та інших фігурантів історії з розкраданнями в оборонці. Але на переконання самих активістів, на це Порошенко і його оточення не вирішиться. При цьому під час регіональних поїздок президента націоналісти збираються в цілому обходитися силами місцевих організацій, без масштабного залучення легіонерів з Києва, розповіли виданню у "Нацкорпусе".

В штабі президента не планують чинити опір націоналістів, зустрічаючих Порошенко по всій країні з плакатами і гаслами про друзів-корупціонерів. "Єдиний варіант відповідної реакції - інформаційно максимально ототожнити їх з "титушками". Так було і в Чернігові: президент нікуди не тікав, пішов прямо в натовп. Так і будемо реагувати", - розповідає джерело в штабі.

Чергова акція запланована на суботу, 16 березня, опівдні на Майдані незалежності. При цьому вона пройде без партійних прапорів. "Ми запрошуємо приєднатися всіх, той же "Автомайдан" може приїхати, якщо захочуть", - говорить співрозмовник видання. У той же час, джерела в інших правих політсилах стверджують, що їх не запрошували брати участь в суботньому мітингу.

У політичних колах ходять чутки про те, що ця акція може стати ще більш агресивною, ніж тиждень тому біля Адміністрації президента. Якихось провокацій зі сторони не виключають і в самому "Нацкорпусе". Партійці розповідають, що в останні дні їм надходять повідомлення і дзвінки з різними загрозами, ніж вони підозрюють влада та підконтрольні президенту спецслужби.