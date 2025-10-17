Доллар снова подорожал в обменниках, курс евро превысил 49 гривен
Курс доллара в обменных пунктах Украины снова перешел к росту. Единая европейская валюта также дорожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 17 октября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 40,05 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста.
Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6358 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).
Официальный курс евро составит 48,5224 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).
Прогноз курса
Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, гривна может постепенно девальвировать до 42,4 грн/доллар в конце 2025 года. В 2026 году ожидается курс 44,5 грн/доллар.
Компания улучшила прогноз по курсу в связи с ожиданием "репарационного кредита", который покроет все потребности Украины на ближайшие годы.