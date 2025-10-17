ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар снова подорожал в обменниках, курс евро превысил 49 гривен

Украина, Пятница 17 октября 2025 10:06
UA EN RU
Доллар снова подорожал в обменниках, курс евро превысил 49 гривен Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова перешел к росту. Единая европейская валюта также дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 октября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 40,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста.

Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6358 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).

Официальный курс евро составит 48,5224 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, гривна может постепенно девальвировать до 42,4 грн/доллар в конце 2025 года. В 2026 году ожидается курс 44,5 грн/доллар.

Компания улучшила прогноз по курсу в связи с ожиданием "репарационного кредита", который покроет все потребности Украины на ближайшие годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит