Курс долара на міжбанку виріс до 27,91 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку дорожчав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 листопада 2018 року зріс на 15 копійок до 27,91 грн/долар, курс купівлі до 27,88 грн/долар. Курс євро зріс на 19 копійок до 31,68 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8800 - 27,9100 грн/долар, євро 31,6521 - 31,6834 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8800 27,9100

EUR/UAH 31,6521 31,6834

RUB/UAH 0,4163 0,4170

Нагадаємо, 23 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 31,4738 - 31,4964 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2789,8447 гривень за 100 доларів (+10,2619 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 26 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8942 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 23 листопада (27,8033 гривень за долар).