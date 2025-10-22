ua en ru
Банки переходят на резервный режим работы в нескольких городах из-за блэкаутов

Украина, Среда 22 октября 2025 13:27
Фото: банки переходят в режим POWER BANKING (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине более половины банковских отделений подключены к сети POWER BANKING. Это позволяет сохранять стабильность даже в случае масштабных отключений электроэнергии.

Об этом в комментарии сообщает РБК-Украина сказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

Банки остаются стабильными несмотря на атаки

Несмотря на очередные обстрелы энергетической инфраструктуры Чернигова, Сум, Запорожья, Харькова, Днепра и других городов, дежурные отделения банков продолжают работать в штатном режиме.

"Коммерческие банки тщательно подготовились к возможным блэкаутам. Поэтому клиенты, независимо от города, могут получить обычный спектр банковских услуг, которые предоставляло конкретное отделение в нормальном режиме", - отметил он.

POWER BANKING обеспечивает бесперебойность

По информации Мамедова, во всех указанных городах дежурные офисы работают в соответствии с требованиями сети POWER BANKING.

Речь идет о привычном графике работы, резервных источниках питания, а также альтернативных каналах связи - преимущественно оптоволоконных.

Банки остаются доступными даже в случае отключений электроэнергии.

Ситуация остается хрупкой

Мамедов отметил, что в городах, которые уже длительное время находятся под ударами, энергетикам удается постепенно восстанавливать питание.

Однако ситуация остается непредсказуемой, поэтому банковская система работает в режиме повышенной готовности.

"В каждом населенном пункте Украины, где есть отделения банков, не менее 50% банковских отделений являются дежурными - то есть присоединенными к сети POWER BANKING, что гарантирует их бесперебойную работу", - подчеркнул он.

Банковская система готова к зиме

По словам Мамедова, банковская система Украины имеет достаточный уровень защиты на случай возможных масштабных отключений.

Благодаря системе POWER BANKING, резервным генераторам и стабильной связи банки могут продолжать работу даже во время длительных блэкаутов.

Что такое POWER BANKING

POWER BANKING - это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые способны предоставлять банковские услуги в кризисной ситуации, в частности во время длительного блэкаута.

Проект объединил почти все банки страны и сейчас насчитывает около 2 400 банковских отделений по всей Украине, которые обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличности и дополнительным персоналом.

Это почти 55% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и тех, которые расположены на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможны боевые действия).

Банковские отделения, входящие в сеть POWER BANKING можно найти в приложении Дія на карте "пунктов несокрушимости".

