Банки переходять на резервний режим роботи в декількох містах через блекаути

В Україні понад половину банківських відділень приєднані до мережі POWER BANKING. Це дозволяє зберігати стабільність навіть у разі масштабних відключень електроенергії.

Про це в коментарі повідомляє РБК-Україна сказав Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

Банки залишаються стабільними попри атаки

Попри чергові обстріли енергетичної інфраструктури Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова, Дніпра та інших міст, чергові відділення банків продовжують працювати у штатному режимі.

"Комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг, які надавало конкретне відділення у нормальному режимі", - зазначив він.

POWER BANKING забезпечує безперебійність

За інформацією Мамедова, у всіх зазначених містах чергові офіси працюють відповідно до вимог мережі POWER BANKING.

Йдеться про звичний графік роботи, резервні джерела живлення, а також альтернативні канали зв’язку - переважно оптоволоконні.

Банки залишаються доступними навіть у разі відключень електроенергії.

Ситуація залишається крихкою

Мамедов наголосив, що у містах, які вже тривалий час перебувають під ударами, енергетикам вдається поступово відновлювати живлення.

Однак ситуація залишається непередбачуваною, тому банківська система працює у режимі підвищеної готовності.

"В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є черговими - тобто приєднаними до мережі POWER BANKING, що гарантує їх безперебійну роботу", - підкреслив він.

Банківська система готова до зими

За словами Мамедова, банківська система України має достатній рівень захисту на випадок можливих масштабних відключень.

Завдяки системі POWER BANKING, резервним генераторам і стабільному зв’язку банки можуть продовжувати роботу навіть під час тривалих блекаутів.