Банки дадут украинскому ОПК рекордный кредит на 21,5 млрд гривен

Речь идет о крупнейшем в истории Украины консорциумном кредитном соглашении, которое демонстрирует объединение банковского сектора для поддержки оборонной отрасли.

Стороны подписывают соглашение о предоставлении кредита на 21,5 млрд гривен сроком на три года.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что работа над этой договоренностью продолжалась более четырех месяцев и включала переговоры Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками по созданию эффективного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, объединение банковского сектора вокруг поддержки украинских оружейников открывает новые возможности.

"Это и аналогичные решения открывают для оборонной индустрии возможности масштабирования и модернизации производства. А главное - позволяют быстрее обеспечивать украинское войско необходимым вооружением", - написал министр обороны.

Денис Шмыгаль отметил, что государство уже системно поддерживает украинских производителей оборонной продукции через льготное кредитование. Так, за неполный 2025 год частные предприятия ОПК привлекли почти 5 млрд гривен кредитных средств.

Отдельно государство разрешило производителям дронов и средств радиоэлектронной борьбы включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.

По словам Шмыгаля, в 2026 году финансовых инструментов для развития оборонной отрасли станет еще больше. Он поблагодарил банки-участники консорциума за солидарность и ответственную позицию, подчеркнув, что такое сотрудничество критически важно для усиления обороноспособности страны.