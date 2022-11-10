Гандзюк, Кулиша и Бекешкиной. В Киеве переименовали еще 11 улиц
Фото: в Киеве переименовали еще 11 улиц (armyinform.com.ua)
Сегодня депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Новые названия получили:
- улица Беломорская стала улицей Екатерины Гандзюк
- улица Магнитогорская - улицей Якова Гнездовского
- улица Ломоносова - улицей Юлии Здановской
- улица Северо-Сырецкая - улицей Виктора Некрасова
- бульвар Труда - бульваром Ивана Котляревского
- улица Генерала Карбышева - улицей Ирины Бекешкиной
- улица Челябинская - улицей Пантелеймона Кулиша
- улица Николая Гастелло - улицей Бусовогорской
- улица Мамина-Сибиряка - улицей Вечевой
- улица Вали Котика - улицей Венской
- улица Ижевская - улицей Ижкарской
Отметим, что в Киеве всего переименовали уже 204 городских объекта.
Напомним, в сентябре в Киеве переименовали еще 40 улиц.
При этом в КГГА объясняли, что переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. Но перерегистрация может производиться при замене паспорта или других процедур в ЦНАП.
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