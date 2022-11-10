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Гандзюк, Кулиша и Бекешкиной. В Киеве переименовали еще 11 улиц

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Киев, Четверг 10 ноября 2022 15:15
Гандзюк, Кулиша и Бекешкиной. В Киеве переименовали еще 11 улиц Фото: в Киеве переименовали еще 11 улиц (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Новые названия получили:

  • улица Беломорская стала улицей Екатерины Гандзюк
  • улица Магнитогорская - улицей Якова Гнездовского
  • улица Ломоносова - улицей Юлии Здановской
  • улица Северо-Сырецкая - улицей Виктора Некрасова
  • бульвар Труда - бульваром Ивана Котляревского
  • улица Генерала Карбышева - улицей Ирины Бекешкиной
  • улица Челябинская - улицей Пантелеймона Кулиша
  • улица Николая Гастелло - улицей Бусовогорской
  • улица Мамина-Сибиряка - улицей Вечевой
  • улица Вали Котика - улицей Венской
  • улица Ижевская - улицей Ижкарской

Отметим, что в Киеве всего переименовали уже 204 городских объекта.

Напомним, в сентябре в Киеве переименовали еще 40 улиц.

При этом в КГГА объясняли, что переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. Но перерегистрация может производиться при замене паспорта или других процедур в ЦНАП.

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