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Балух знаходиться в ізоляторі російської Твері, - адвокат

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 13:04
Балух знаходиться в ізоляторі російської Твері, - адвокат
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Балуха можуть відправить у Виправну колонію №4 міста Торжок

Український політв'язень Володимир Балух зараз знаходиться в Слідчому ізоляторі № 1 в російській Твері. Про це заявив адвокат Тарас Омельченко, повідомляє "Кримська правозахисна група" Facebook.

Омельченко зазначив, що Балух досі не розподілений в колонію, але його можуть відправить у Виправну колонію №4 міста Торжок.

Раніше адвокати повідомляли, що Балух, якого етапують з окупованого Криму в Тверську область РФ, 10 березня перебував у СІЗО Воронежа. До цього українця вивезли з керченської колонії, а 18 лютого 2019 року він прибув у СІЗО №1 Краснодара. 22 лютого його вивезли з Краснодара, і 24 лютого українець був в Армавірі.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомляв, що Балуха відправляють в одну з "червоних" колоній (колонії, які повністю підпорядковані адміністрації, - ред.) у Тверській області РФ.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і призначив штраф 10 тисяч рублів (близько 4 тис. гривень, - ред.) по другій кримінальній справі про "дезорганізацію роботи ізолятора тимчасового утримання".

Зазначимо, що США, ЄС, Великобританія, Франція неодноразово закликали РФ звільнити Балуха. Також українська сторона повідомляла, що у політв'язня проблеми зі здоров'ям.

Правозахисники повідомили місцезнаходження Балуха Родичі і адвокати Балуха досі не знають його місце перебування
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