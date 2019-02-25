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Балуха можуть етапувати в колонію в Тверській області РФ, - адвокат

Новини » Політика    25.02.2019 - 10:39
Балуха можуть етапувати в колонію в Тверській області РФ, - адвокат
Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Захисник зазначив, що вивезення Балуха з півострова до Росії є абсолютно незаконним

Адвокат Микола Полозов вважає, що українського політв'язня Володимира Балуха можуть етапувати в колонію в Тверській області Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Прямой.

Адвокат повідомив, що Балух знаходиться в республіці Адигея, в місті Армавір.

"Є інформація, його планують етапувати в одну з колоній Тверській області. При цьому, колонія "червона", де адміністрація використовує так званий "актив" серед ув'язнених, щоб ті залякували решта ув'язнених", - зазначив Полозов.

Захисник зазначив, що вивезення Балуха з півострова до Росії є абсолютно незаконним.

Раніше адвокати засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, який 22 лютого вивезли з СІЗО Краснодара, заявили, що не володіють інформацією про те, в яку колонію його відправлять.

РБК-Україна повідомив, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявляв, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в Краснодар. Правозахисники переконані, що Балух може постраждати в РФ за свою проукраїнську позицію.

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