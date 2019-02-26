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Держдеп США закликав РФ звільнити Сенцова і Балуха

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 19:15
Держдеп США закликав РФ звільнити Сенцова і Балуха
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

У Держдепі США заявили, що Росія безпідставно затримала і засудила кримчан за мирну опозицію її жорстокої окупації Криму

Державний департамент США закликав Росію негайно звільнити кримчан, які чинили опір її окупації Криму. Про це написав у Twitter заступник речника зовнішньополітичного відомства США Роберт Палладіно.

Зокрема, Палладіно закликав звільнити політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.

"У День кримського опору російської окупації ми повторюємо заклики до негайного звільнення всіх кримчан, яких Росія безпідставно затримала або засудила за мирну опозицію її жорстокої окупації. Свободу Сенцову, Кольченко, Балуху, Зейтуллаеву. Крим - це Україна", - написав він.

Держдеп США закликав РФ звільнити Сенцова і БалухаРаніше повідомлялося, що на кінець 2018 року в місцях несвободи в Росії знаходилися щонайменше 57 громадян України, позбавлених волі за політичними мотивами.

Зазначимо, Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.

Зазначимо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

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