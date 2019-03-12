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Глава МЗС Австрії закликає РФ звільнити Сенцова та Балуха

Новини » Політика    12.03.2019 - 19:13
Глава МЗС Австрії закликає РФ звільнити Сенцова та Балуха
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Карін Кнайссль також вимагає звільнення військовополонених моряків

Міністр закордонних справ (МЗС) Австрії Карін Кнайссль закликала РФ звільнити захоплених біля Керченської протоки українських моряків, а також українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха. Про це вона заявила під час спільної прес-конференції у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Укрінформ.

Кнайссль наголосила на важливості переговорного шляху для врегулювання конфлікту в Україні, закликавши "усі причетні сторони проявити політичну волю".

"Австрія висловлює жаль з приводу військової ескалації в Керченській протоці 25 листопада. І в цьому зв’язку ми продовжуємо закликати до звільнення 24 українських моряків та захоплених кораблів. І також йдеться про звільнення незаконно затриманих українських громадян, включаючи Олега Сенцова та Володимира Балуха", - заявила вона.

РБК-Україна писало, що Європейський суд з прав людини повернув статуспріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Міністерство юстиції РФ запропонувало Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії Сенцова.

Відзначимо, що Державний департамент США, Європейський Союз, Литва, ООН, Швеція, Британія, Чехія, ПАРЄ неодноразово закликали РФ звільнити Сенцова.

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Новини України АвстріяОлег Сенцов
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