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Балух находится в изоляторе российской Твери, - адвокат

Новости » Общество    26.03.2019 - 13:04
Балух находится в изоляторе российской Твери, - адвокат
Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Балуха могут отправит в Исправительную колонию №4 города Торжок

Украинский политзаключенный Владимир Балух сейчас находится в Следственном изоляторе № 1 в российской Твери. Об этом заявил адвокат Тарас Омельченко, сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

Омельченко отметил, что Балух до сих пор не распределен в колонию, но его могут отправит в Исправительную колонию №4 города Торжок.

Ранее адвокаты сообщали, что Балух, которого этапируют из оккупированного Крыма в Тверскую область РФ, 10 марта находился в СИЗО Воронежа. До этого украинца вывезли из керченской колонии, а 18 февраля 2019 года он прибыл в СИЗО №1 Краснодара. 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщал, что Балуха отправляют в одну из "красных" колоний (колонии, которые полностью подчинены администрации, - ред.) Тверской области РФ.

РБК-Украина писало, что подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен, - ред.) по второму уголовному делу о "дезорганизации работы изолятора временного содержания".

Отметим, что США, ЕС, Британия, Франция неоднократно призывали РФ освободить Балуха. Также украинская сторона сообщала, что у политзаключенного проблемы со здоровьем. 

Правозащитники сообщили местонахождение Балуха Родственники и адвокаты Балуха до сих пор не знают его место нахождения
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