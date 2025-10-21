Баллистика и десятки "Шахедов": Чернигов и область подверглись самому массированному удару РФ

Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по северному региону Украины. Там зафиксированы попадания в энергообъекты.
Главное:
По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".
Стоит заметить, что минувшей ночью в регионе дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
По состоянию на 08:30 известно о двух попаданиях "Шахедов": в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области. Сейчас энергетики работают над восстановлением.
По данным ОВА, критическая инфраструктура переведена на генераторы. Также частично развернуты пункты несокрушимости.
"В случае более длительных сроков восстановления электроснабжения - такие пункты будут разворачиваться дополнительно", - сообщила власть.
В то же время, "Черниговводоканал" сообщил, что в городе также полностью отсутствует водоснабжение.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", - отметили на предприятии.
Стоит напомнить, что вчера вечером город Славутич, который территориально находится в Черниговской, но юридически в Киевской области, оказался в блэкауте. Как сообщил городской голова Юрий Фомичев, было попадание в объект энергетики.
При подготовке материала использовались данные ОВА, "Черниговводоканала" и Воздушных сил.