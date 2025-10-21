RU

Баллистика и десятки "Шахедов": Чернигов и область подверглись самому массированному удару РФ

Иллюстративное фото: Чернигов и область подверглись самому массированному удару РФ (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по северному региону Украины. Там зафиксированы попадания в энергообъекты.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно об обстреле Чернигова и области.

Главное:

  • россияне запустили баллистику и 51 "Шахед";
  • Чернигов в блэкауте и без водоснабжения;
  • повреждены энергообъекты в двух общинах.

Чем били россияне

По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

Стоит заметить, что минувшей ночью в регионе дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Какие последствия обстрелов

По состоянию на 08:30 известно о двух попаданиях "Шахедов": в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области. Сейчас энергетики работают над восстановлением.

По данным ОВА, критическая инфраструктура переведена на генераторы. Также частично развернуты пункты несокрушимости.

"В случае более длительных сроков восстановления электроснабжения - такие пункты будут разворачиваться дополнительно", - сообщила власть.

В то же время, "Черниговводоканал" сообщил, что в городе также полностью отсутствует водоснабжение.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", - отметили на предприятии.

 

Славутич

Стоит напомнить, что вчера вечером город Славутич, который территориально находится в Черниговской, но юридически в Киевской области, оказался в блэкауте. Как сообщил городской голова Юрий Фомичев, было попадание в объект энергетики.

Подробно об этом - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались данные ОВА, "Черниговводоканала" и Воздушных сил.

