Балістика та десятки "Шахедів": Чернігів та область зазнали наймасованішого удару РФ

Головне:

росіяни запустили балістику та 51 "Шахед";

Чернігів у блекауті та без водопостачання;

пошкоджено енергооб'єкти у двох громадах.

Чим били росіяни

За даними ОВА, минулої доби ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".

Варто зауважити, що минулої ночі у регіоні двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Які наслідки обстрілів

Станом на 08:30 відомо про два влучання "Шахедів": в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наразі енергетики працюють над відновленням.

За даними ОВА, критична інфраструктура переведена на генератори. Також частково розгорнуті пункти незламності.

"У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання - такі пункти будуть розгортатись додатково", - повідомила влада.

Водночас, "Чернігівводоканал" повідомив, що у місті також повністю відсутнє водопостачання.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", - зазначили на підприємстві.