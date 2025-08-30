ua en ru
Баллистика, "Шахеды" и различные крылатые ракеты: главное о ночном ударе по Украине

Суббота 30 августа 2025 07:04
Баллистика, "Шахеды" и различные крылатые ракеты: главное о ночном ударе по Украине Фото: за ночь взрывы были слышны во многих городах Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 30 июня совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применил для ударов дроны, баллистику и крылатые ракеты разных типов.

РБК-Украина собрало главное, что известно к этому часу.

Главное:

  • Атака дронов и первые взрывы
  • Запуск "Калибров" с Черного моря по Запорожью и Днепру
  • Утром РФ запустила баллистику и крылатые ракеты со стратегической авиации
  • Первые последствия атаки РФ

Атака "Шахедов" по Украине

Как правило, во время комбинированных атак россияне заранее запускают по Украине дроны. Так случилось и в этот раз. Первые беспилотники были зафиксированы в Сумской область, еще 29 августа в 17:48.

После этого была фиксация в Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областях. Сигнал тревоги постепенно продолжал распространятся и уже с наступлением новых суток, 30 августа, был практически во всех областях.

Атака продолжалась на протяжении всей ночи. За это время взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Чернигове, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске и даже во Львовской области.

Помимо этого, ночью мониторинговые каналы писали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с аэродромов "Оленья" и "Энгельс". Однако официальных подтверждений этому не было.

Запуск "Калибров" с Новороссийска по Запорожью и Днепру

Начиная с 03:28 Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуск крылатых ракет типа "Калибр" с Новороссийска. Позже военные уточнили, что ракеты летят в направлении Днепра и Запорожья.

Параллельно местные власти писали о массированной атаке РФ. В частности, глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнял, что в направлении города летела как минимум одна ракета.

Пуск баллистики и крылатых ракет с авиации

В ночь на 30 июня Воздушные силы ВСУ так и не подтвердили взлет стратегической авиации РФ - самолетов Ту-95МС и Ту-160.

Однако, начиная с 04:57 в воздушное пространство Украины через Сумскую область опять залетали крылатые ракеты. Поскольку они были с севера - они однозначно были запущены с авиации.

Данные ракеты летели в направлении Днепра, Павлограда, а также держали их фиксировали в направлении западных областей.

Помимо этого, военные предупредили об угрозе баллистики. По последним данным, скоростная цель летела на Днепр/Павлоград.

Первые последствия обстрелов

Подробностей о первых последствиях по каждому из городов не так много. На данный момент известно детальная информация есть по поводу Запорожья и железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. Также сообщалось о взрывах в Днепре.

Запорожье

Согласно данным полиции, в период с 01:46 ночи до 04:05 утра враг атаковал центр Запорожья 7 ракетами и 6 дронами. Попадания были по объектам инфраструктуры, территориях частных домовладений и около многоквартирных домов.

В результате атаки было много пожаров, повреждений и разрушений, а количество пострадавших постоянно растет. По последним данным Федорова, в городе по состоянию на 06:33 уже 16 раненых, среди них - двое детей. Еще один человек - погиб.

Обновлено в 07:15

Федоров уточнил, что на данный момент в Запорожье уже 22 человек получил ранения. Кроме того, один человек погиб.

"14 многоквартирных домов и более сорока частных повреждены в результате ночной атаки на Запорожье. Они отключены от электро- и газоснабжени", - написал он.

Днепр

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ближе к утру подтвердил массированную атаку РФ по области. По его словам, попадания были в Днепре и Павлограде.

Помимо этого, ночью местные каналы писали, что в областном центре после ночной - тогда еще дроновой атаки - пропал свет. Однако официально об этом никаких данных нет.

Киевская область

Утром в компании "Укрзализница" рассказали, что в результате ночного обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области - ряд поездов задерживаются и прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Подробнее со списком можно ознакомиться тут.

В УЗ добавили, что железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и будут пытаться сделать все, чтобы как можно скорее вернутся к стандартному графику.

Отбой тревоги

Начиная 06:06 в ряде областей объявили отбой тревоги. Ракетная опасность миновала, однако угроза применения дронов все еще остается. В частности, после отбоя сигнала в Киеве, в столице вскоре вновь была тревога.

По состоянию на 07:00 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Баллистика, &quot;Шахеды&quot; и различные крылатые ракеты: главное о ночном ударе по Украине

Информация была взята из Telegram-каналов Воздушных силы ВСУ, главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, "Укрзализницы" и других официальных источников.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, что россияне обычно массированно атакуют Украину раз в несколько недель. Однако на этот раз враг повторил комбинированную атаку намного раньше, так как последний обстрел с использованием дронов, баллистики и авиации был в ночь на 28 июля.

Тогда основной целью противника стал Киев. В результате атаки в столице были пожары, повреждения, а вчера к вечеру количество погибших увеличилось до 25.

Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

