Туман мешает ПВО, но россиянам тоже: Игнат объяснил зависимость сбития реактивных БПЛА от погоды

Эффективность сбития реактивных вражеских БПЛА в отдельных случаях достигает 85%, однако на показатели противовоздушной обороны существенно влияют круглосуточные атаки врага, ограниченность ракетного ресурса и погодные условия. Основным средством уничтожения именно реактивных дронов остается истребительная авиация.

Как погодные условия и нехватка ракет влияют на работу ПВО

По словам Игната, достичь 100% сбития в нынешних условиях невозможно из-за интенсивности вражеских обстрелов, ограниченного ресурса ракет и капризов погоды (туман, облачность, осадки).

"Конечно, все хотят видеть больший процент (сбития реактиных дронов, - ред.), все хотят видеть 100%, что мы все сбили. К сожалению, это невозможно при таком количестве", - отметил он.

Большинство средств перехвата нуждаются в визуальной привязке к цели - через глаза оператора или камеры с оптической и лазерной наводкой (как наземные системы, так и воздушные платформы). Поэтому в туманную и облачную погоду процент сбития может уменьшаться.

Однако, как заметил Игнат, погода создает проблемы и для самого противника.

"С одной стороны да (облачность на руку россиянам, - ред.). А с другой, если дрон управляется по каналам связи, по mesh-сетям, оператор тоже хотел бы видеть, что творится. Ему надо, наверное, где-то ниже опускаться, а сейчас видимость такова, что даже и это не очень поможет. Это им тоже мешает, но они могут и по координатам пускать, и в управлении непосредственно оператора. Поэтому капризы погоды влияют как на противника, так и на нашу оборону", - пояснил спикер Воздушных сил.

Уровень ущерба и ключевая роль авиации

Несмотря на сложные условия, общая эффективность противодействия враждебным БПЛА растет. При некоторых атаках показатель сбития реактивных дронов достигает 85%, что является очень высоким результатом, хотя остальные 15% все же могут достигать целей.

Главную роль в уничтожении разных типов дронов играет авиационная компонента:

Вертолеты: показали высокую эффективность в борьбе с обычными бензиновыми "шахедами";

Истребительная авиация: обеспечивает наибольший показатель сбивания именно реактивных дронов.