Будут ли массированные атаки РФ, пока Келлог в Киеве: прогноз эксперта

Россия, вероятно, еще 2-3 дня не будет проводить массированные атаки на Украину. Враг израсходовал слишком много своих "Шахедов".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Киев нервно, но отдыхает (пока спецпосланник президента США Кит Келлог в Киеве, - ред.). Отдельные налеты по области не исключены. В общем массированных атак, скорее всего, дня 2-3 не будет", - рассказал эксперт.



Он напомнил, что по состоянию на 16 июля россияне с начала месяца запустили по Украине уже 4 тысячи беспилотников. В свою очередь Главное управление разведки ранее сообщало, что РФ может каждый месяц производит по 5200 дронов - 2700 "Шахедов" и 2500 фальшивых целей. "Если они нарастили до 3000 показатели, все равно им 14 дней - 2000 "Шахедов". Фактически больше, чем 150 в среднем в день, они не способны будут выпускать и вынуждены будут делать большие перерывы", - рассказал Романенко.