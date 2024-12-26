Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета, - Reuters

По данным источников издания, российская противовоздушная оборона сбила самолет "Азербайджанских авиалиний". При этом ближайший российский аэропорт на траектории полета самолета "Махачкала" был закрыт во время происшествия.

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета", - сказал источник.

Авиакатастрофа в Казахстане

Вчера в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL. Во время полета на борту находилось 67 человек, в результате аварии погибли 38 человек.

Известно, что самолет направлялся из Баку в Грозный.

Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.