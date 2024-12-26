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Крупнейшая авиакомпания Израиля отменила рейсы в РФ после катастрофы самолета в Казахстане

Четверг 26 декабря 2024 20:15
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Крупнейшая авиакомпания Израиля отменила рейсы в РФ после катастрофы самолета в Казахстане Иллюстративное фото: авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Национальный авиаперевозчик Израиля El Al приостановил полеты в Россию. Решение было принято после авиакатастрофы в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "9 канал Израиль".

Отмечается, что рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполняться в течение ближайшей недели.

"На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов. Пассажиры будут уведомлены в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе компании.

Авиакатастрофа в Казахстане

Утром 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL. На его борту находилось 67 человек. По последней информации, в результате аварии погибли 38 человек.

Известно, что самолет направлялся из Баку в Грозный. По данным СМИ, в Грозном, где до этого сбивали дроны, подбили самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау.

Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.

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Авиакатастрофа Израиль Казахстан Российская Федерация
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