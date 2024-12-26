Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака, - Reuters

За даними джерел видання, російська протиповітряна оборона збила літак "Азербайджанських авіаліній". При цьому найближчий російський аеропорт на траєкторії польоту літака "Махачкала" був закритий під час події.

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака", - сказало джерело.

Авіакатастрофа у Казахстані

Вчора у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. Під час польоту на борту перебувало 67 осіб, внаслідок аварії загинули 38 людей.

Відомо, що літак прямував з Баку до Грозного.

Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.