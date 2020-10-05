Баку звинуватив Вірменію в ракетному обстрілі двох міст, в Єревані заперечують

Фото: вірменські військові (facebook.com/shushanstepanyan)

Міноборони Азербайджану заявило про ракетний удар вірменськими збройними силами по містах Мінгячевір (арм. Мінгечаур - ред.) І Тертер на заході країни. В результаті атаки є поранені.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

"Міста Мінгячевір і Тертер піддалися вогневого ураження ракетами з боку збройних сил Вірменії, є поранені", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві не уточнили кількість постраждалих.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв опублікував в Twitter фото ракети і заявив, що вона впала біля енергоблоку ГЕС, але не розірвалася.

Гаджієв відзначив, що Вірменія випустила чотири ракети по мінгечаур, серйозних пошкоджень інфраструктурі вони не завдали, але мирні жителі отримали поранення.

Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Міністерство оборони Вірменії спростовує в неділю заяву азербайджанської влади про обстріл міста Мінгечаура (азерб. Мінгячевір) вірменськими ВС.

"Міноборони Вірменії офіційно інформує, що заяви керівництва Азербайджану про атаку Мінгечаура з території Вірменії є черговою дезінформацією. Вірменія не вела вогонь по Азербайджану", - написала в Facebook прес-секретар МО Вірменії Шушан Степанян.

Відзначимо, що Мінгячевір - велике промислове місто в Азербайджані. Тут знаходяться водосховище і електростанція, яка забезпечує електроенергією значну частину країни.

Нагадаємо, 4 жовтня вдень Збройні сили Вірменії обстріляли місто Гянджі.

В результаті ракетного та артилерійського обстрілу постраждали 32 людини.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав головну умову для початку переговорів з Азербайджаном щодо мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Водночас Алієв висунув Єревану умову для припинення вогню в Карабаху.