Баку звинуватив Вірменію в ракетному обстрілі двох міст, в Єревані заперечують

Міноборони Азербайджану заявило про ракетний удар вірменськими збройними силами по містах Мінгячевір (арм. Мінгечаур - ред.) І Тертер на заході країни. В результаті атаки є поранені.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

"Міста Мінгячевір і Тертер піддалися вогневого ураження ракетами з боку збройних сил Вірменії, є поранені", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві не уточнили кількість постраждалих.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв опублікував в Twitter фото ракети і заявив, що вона впала біля енергоблоку ГЕС, але не розірвалася.

Гаджієв відзначив, що Вірменія випустила чотири ракети по мінгечаур, серйозних пошкоджень інфраструктурі вони не завдали, але мирні жителі отримали поранення.

Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB