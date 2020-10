Баку обвинил Армению в ракетном обстреле двух городов, в Ереване отрицают

Минобороны Азербайджана заявило о ракетном ударе армянскими вооруженными силами по городам Мингячевир (арм. Мингечаур - ред.) и Тертер на западе страны. В результате атаки есть раненные.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"Города Мингячевир и Тертер подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении, есть раненые", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили количество пострадавших.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter фото ракеты и заявил, что она упала возле энергоблока ГЭС, но не разорвалась.

Гаджиев отметил, что Армения выпустила четыре ракеты по Мингечевиру, серьезных повреждений инфраструктуре они не нанесли, но мирные жители получили ранения.

Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB