Баку обвинил Армению в ракетном обстреле двух городов, в Ереване отрицают

Фото: армянские военные (facebook.com/shushanstepanyan)

Минобороны Азербайджана заявило о ракетном ударе армянскими вооруженными силами по городам Мингячевир (арм. Мингечаур - ред.) и Тертер на западе страны. В результате атаки есть раненные.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"Города Мингячевир и Тертер подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении, есть раненые", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили количество пострадавших.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter фото ракеты и заявил, что она упала возле энергоблока ГЭС, но не разорвалась.

Гаджиев отметил, что Армения выпустила четыре ракеты по Мингечевиру, серьезных повреждений инфраструктуре они не нанесли, но мирные жители получили ранения.

Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Министерство обороны Армении опровергает в воскресенье заявление азербайджанских властей об обстреле города Мингечаура (азерб. Мингячевир) армянскими ВС.

"Минобороны Армении официально информирует, что заявления руководства Азербайджана об атаке Мингечаура с территории Армении являются очередной дезинформацией. Армения не вела огонь по Азербайджану", - написала в Facebook пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

Отметим, что Мингячевир - крупный промышленный город в Азербайджане. Здесь находятся водохранилище и электростанция, которая снабжает электроэнергией значительную часть страны.

Напомним, 4 октября днем Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджи.

В результате ракетного и артиллерийского обстрелов пострадали 32 человека.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главное условие для начала переговоров с Азербайджаном по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В то же время Алиев выдвинул Еревану условие для прекращения огня в Карабахе.