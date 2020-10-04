Обстріл Гянжди вірменськими військовими: кількість постраждалих зросла

В результаті ракетного та артилерійського обстрілу міста Гянджа на заході Азербайджану постраждали 32 людини. Також відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.
"За наявними даними, поранено 32 людини, загинув житель міста Тунар Алієв", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що завдано значної шкоди міської інфраструктури та житлових будинків.
"Розмір шкоди визначається оперативно-слідчою групою Генеральної прокуратури, що діє на місці події і проводить інші необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня днем Збройні сили Вірменії обстріляли місто Гянджі.
Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову, при якому Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.
Крім того, у Вірменії заявили, що готові обговорити питання введення російських миротворців в Нагорний Карабах.