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Обстріл Гянжди вірменськими військовими: кількість постраждалих зросла

Гянджі, Неділя 04 жовтня 2020 15:11
Обстріл Гянжди вірменськими військовими: кількість постраждалих зросла
Фото: обстріл Гянджі (twitter.com/AzerbaijanMFA)
Автор: РБК-Україна

В результаті ракетного та артилерійського обстрілу міста Гянджа на заході Азербайджану постраждали 32 людини. Також відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

"За наявними даними, поранено 32 людини, загинув житель міста Тунар Алієв", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що завдано значної шкоди міської інфраструктури та житлових будинків.

"Розмір шкоди визначається оперативно-слідчою групою Генеральної прокуратури, що діє на місці події і проводить інші необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня днем Збройні сили Вірменії обстріляли місто Гянджі.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову, при якому Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Крім того, у Вірменії заявили, що готові обговорити питання введення російських миротворців в Нагорний Карабах.

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