В Бахмуте остаются тысячи гражданских, эвакуация сокращается, - заммэра
По состоянию на сегодняшний день в Бахмуте все еще остаются около 4500 мирных жителей. Эвакуация сильно сократилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя мэра Бахмута Александра Марченко в комментарии CNN.
По его словам, сейчас из Бахмута эвакуируют по 5-10 человек в день. При этом во время пика эвакуации город покидали до 600 человек.
"Враг сносит все на своем пути, наносит удары по многоэтажным зданиям и жилому сектору. Идут воздушные налеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Враг бьет по городу всем, чем может. Мы никак не можем туда попасть", - рассказал Марченко.
Он добавил, что в городе сейчас живут от 4000 до 4500 человек. Их трудно убедить эвакуироваться, поскольку большинство из них "боятся, что им некуда ехать и не с кем ехать".
Также чиновник рассказал, что сейчас в городе остались четыре медработника.
Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) подчеркивали, что у россиян нет возможности захватить или окружить Бахмут в ближайшее время.
Также мы писали, что, по словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, украинские военные продолжают контролировать Бахмут. Массового отвода войск не происходит.
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