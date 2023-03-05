У Бахмуті залишаються тисячі цивільних, евакуація скорочується, - заступник мера

Станом на сьогоднішній день у Бахмуті ще залишаються близько 4500 мирних жителів. Евакуація сильно скоротилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника мера Бахмута Олександра Марченка в коментарі CNN .

За його словами, зараз із Бахмута евакуюють по 5-10 осіб на день. При цьому під час піку евакуації місто залишали до 600 людей.

"Ворог зносить все на своєму шляху, завдає ударів по багатоповерхових будинках і житловому сектору. Ідуть повітряні нальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б'є по місту всім, чим може. Ми ніяк не можемо туди потрапити", - розповів Марченко.

Він додав, що у місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них "бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати".

Також чиновник розповів, що зараз у місті залишилися чотири медпрацівники.