У Бахмуті залишаються тисячі цивільних, евакуація скорочується, - заступник мера
Станом на сьогоднішній день у Бахмуті ще залишаються близько 4500 мирних жителів. Евакуація сильно скоротилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника мера Бахмута Олександра Марченка в коментарі CNN.
За його словами, зараз із Бахмута евакуюють по 5-10 осіб на день. При цьому під час піку евакуації місто залишали до 600 людей.
"Ворог зносить все на своєму шляху, завдає ударів по багатоповерхових будинках і житловому сектору. Ідуть повітряні нальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б'є по місту всім, чим може. Ми ніяк не можемо туди потрапити", - розповів Марченко.
Він додав, що у місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них "бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати".
Також чиновник розповів, що зараз у місті залишилися чотири медпрацівники.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) підкреслювали, що росіяни не мають можливості захопити або оточити Бахмут найближчим часом.
Також ми писали, що, за словами представника Східного угруповання військ Сергія Череватого, українські військові продовжують контролювати Бахмут. Масового відведення військ немає.
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