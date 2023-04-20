В Бахмуте произошло 34 боевых столкновения между ВСУ и оккупантами: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

19 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Кременной и Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). Российские блоггеры утверждали, что российские войска также атаковали далеко севернее Кременной в районе Купянска близ Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и отразили украинские силы возле Кременной. Другой блоггер опубликовал кадры, где якобы подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии действуют вблизи Кременной. Спикер российской Южной группировки войск Иван Бигма заявил, что подразделения спецназа Южного военного округа и артиллерия 2-го армейского корпуса "ЛНР" сорвали две ротации украинских войск вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной). Некоторые б логеры утверждали, что украинские силы отступили от Спорного, а другие заявляли, что украинские силы контролируют Спирное и продолжаются бои к востоку от населенного пункта. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что украинские силы отступили от Спорного.

Бои в Донецкой области

Российские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях 19 апреля. Генштаб Украины заявил, что в самом Бахмуте продолжаются тяжелые бои, украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Ступочек (12 км юго-западнее Бахмута вдоль трассы T0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут). Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки произошло 34 боевых столкновения в Бахмуте. Командир бригады территориальной обороны Украины полковник Дмитрий Заворотнюк отметил, что российские войска в Бахмуте атакуют единичными штурмовыми группами по 5-6 человек. Российские блоггеры утверждали, что силы "Вагнера" ​​значительно продвинулись в городских районах на северо-западе Бахмута и взяли под контроль территорию к северу от улицы Весела, включая территорию Бахмутской больницы №2. Один блоггер утверждал, что боевики штурмуют украинские позиции вплоть до улицы Марша . , лежащая между западным Бахмутом и восточным Хромовым. Советник Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские войска контролируют около 90% Бахмута. Текущий контроль ISW по оценке местности показывает, что по оценкам России продвижение и заявленная территория составляют примерно 87,9% Бахмута. Российский милблогер заявил, что российские войска используют авиабомбы FAB для уничтожения украинских укрепрайонов в Бахмуте.

19 апреля российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки в сторону самой Авдеевки; Степное (7 км северо-западнее Авдеевки), Бердичи (10 км северо-западнее Авдеевки), Северное (5 км западнее Авдеевки); на северо-западной окраине Донецка возле Водяного, Первомайского, Невельского; и на юго-западной окраине Донецка вблизи Марьинки и Победы. Российские блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Новобахмутовки (12 км севернее Авдеевки) и близ Керамика (13 км северо-западнее Авдеевки) и добились побед у Первомайского и Невельского. Российские источники также утверждали, что российские войска ведут позиционные бои и продвигаются по проспекту Дружбы в Марьинке.

19 апреля российские войска совершили наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Пречистовки (40 км юго-западнее Донецка) и Угледар (30 км юго-западнее Донецка). Российские милблогеры опубликовали кадры, как будто бы подразделения 155-й ОМСБр сбивают украинский самолет Су-25 близ Угледара. Российские источники также утверждали, что украинские силы ведут безуспешную разведку в районе Угледара.

"Южная ось"

Генштаб Украины, 19 апреля, сообщил, что российские войска продолжают вести оборонные действия в Запорожском и Херсонском направлениях. На спутниковых снимках, опубликованных 18 апреля, видно, что российские войска продолжают использовать базу, построенную в конце 2022 года вблизи Генической Горки (180 км к юго-востоку от города Херсона) на крайнем юго-востоке Херсонской области на Арабатской косе. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо 18 апреля заявил, что российские войска построили несколько эшелонов оборонных сооружений на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, которые могли бы отразить украинские войска в будущем контрнаступлении.

Российские источники утверждали, что 19 апреля украинские войска совершили ограниченные наземные атаки в Запорожской области. Российские блоггеры утверждали, что подразделения 291-го мотострелкового полка (42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отражали украинские разведки в Запорожье. Российские блоггеры заявляли, что 18 апреля украинские силы атаковали вблизи Орихова и в направлении Работиного, но не уточнили результат этих атак.