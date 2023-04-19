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Россияне обустроят госпиталь на территории дома культуры в Луганской области, - Генштаб

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Среда 19 апреля 2023 18:35
Россияне обустроят госпиталь на территории дома культуры в Луганской области, - Генштаб Фото: россияне обустроят госпиталь на территории дома культуры в Луганской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупационная так называемая "власть" приказала построить военный госпиталь на территории дома культуры в населенном пункте Кабичевка Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В населенном пункте Кабичевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой власти по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест", - пишет пресс-служба.

Враг ожидает прибытия российских военных врачей к концу недели.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне продолжают обустраивать госпитали на оккупированных территориях. Недавно развернули один из них на территории школьного спортзала в Запорожской области.

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