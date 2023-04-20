В Бахмуті відбулося 34 бойових зіткнення між ЗСУ та окупантами: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

19 квітня російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кремінної та Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Російські блогери стверджували, що російські війська також атакували далеко на північ від Кремінної в районі Куп’янська поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) і відбили українські сили біля Кремінної. Інший блогер опублікував кадри, де нібито підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії діють поблизу Кремінної. Речник російського Південного угруповання військ Іван Бігма заявив, що підрозділи спецназу Південного військового округу та артилерія 2-го армійського корпусу "ЛНР" зірвали дві ротації українських військ поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного ( 25 км на південь від Кремінної). Деякі б логери стверджували, що українські сили відступили від Спірного, а інші заявляли, що українські сили контролюють Спірне і тривають бої на схід від населеного пункту. ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що українські сили відступили від Спірного.

Бої у Донецькій області

Російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях 19 квітня. Генштаб України заявив, що в самому Бахмуті тривають важкі бої, українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Ступочок (12 км на південний захід від Бахмута вздовж траси T0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут). Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу відбулося 34 бойових зіткнення в Бахмуті. Командир бригади територіальної оборони України полковник Дмитро Заворотнюк зазначив, що російські війська в Бахмуті атакують одиничними штурмовими групами по 5-6 осіб. Російські блогери стверджували, що сили "Вагнера" значно просунулися в міських районах на північному заході Бахмута і взяли під контроль територію на північ від вулиці Весела, включаючи територію Бахмутської лікарні № 2. Один блогер стверджував, що бойовики штурмують українські позиції аж до вулиці Маршала Толбухіна, яка лежить між західним Бахмутом і східним Хромовим. Радник Донецької Народної Республіки Ян Гагін заявив, що російські війська контролюють близько 90% Бахмута. Поточний контроль ISW щодо оцінки місцевості показує, що за оцінками Росії просування та заявлена ​​територія становлять приблизно 87,9% Бахмута. Російський мілблогер заявив, що російські війська використовують авіабомби FAB для знищення українських укріпрайонів у Бахмуті.

19 квітня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки в бік самої Авдіївки; Степове (7 км на північний захід від Авдіївки), Бердичі (10 км на північний захід від Авдіївки), Сіверне (5 км на захід від Авдіївки); на північно-західній околиці Донецька біля Водяного, Первомайського, Невельського; та на південно-західній околиці Донецька поблизу Мар’їнки та Побєди. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Новобахмутівки (12 км на північ від Авдіївки) і поблизу Кераміка (13 км на північний захід від Авдіївки) і досягли перемог біля Первомайського та Невельського. Російські джерела також стверджували, що російські війська ведуть позиційні бої та просуваються по проспекту Дружби в Мар'їнці.

19 квітня російські війська здійснили наземні атаки на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Пречистівки (40 км на південний захід від Донецька) та Вугледар (30 км на південний захід від Донецька). Російські мілблогери опублікували кадри, як нібито підрозділи 155-ї ОМСБр збивають український літак Су-25 поблизу Вугледара. Російські джерела також стверджували, що українські сили ведуть безуспішну розвідку в районі Вугледару.

"Південна вісь"

Генштаб України, 19 квітня, повідомив, що російські війська продовжують вести оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. На супутникових знімках, опублікованих 18 квітня, видно, що російські війська продовжують використовувати базу, яку вони побудували наприкінці 2022 року поблизу Генічеської Гірки (180 км на південний схід від міста Херсона) на крайньому південному сході Херсонської області на Арабатській косі. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо 18 квітня заявив, що російські війська збудували кілька ешелонів оборонних споруд на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, які могли б відбити українські війська в майбутньому контрнаступі.

Російські джерела стверджували, що 19 квітня українські війська здійснили обмежені наземні атаки в Запорізькій області. Російські блогери стверджували, що підрозділи 291-го мотострілецького полку (42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбивали українські розвідки в Запоріжжі. Російські блогери заявляли, що 18 квітня українські сили атакували поблизу Оріхова та в напрямку Работиного, але не уточнили результат цих атак.