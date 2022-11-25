В Бахмуте под российскими обстрелами остаются сотни детей: полиция настаивает на эвакуации
В Бахмуте под огнем оккупантов сегодня остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.
Отмечается, что враг не оставляет попыток захватить город Только за последнюю неделю россияне совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.
В Бахмуте и пригородах сейчас проживают около 15 тысяч человек, из них 306 - дети. В Бахмутском районе остаются более двух тысяч детей (большинство - в Торецкой громаде).
Несовершеннолетние находятся в бесчеловечных условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся. Эвакуацией занимаются правоохранители, военная администрация и волонтеры, однако желающих уехать немного.
Меры по спасению жизни несовершеннолетних определил начальник ГУ НП в Донецкой области Руслан Осипенко.
"Убедительно обращаюсь к родителям: спасите ваших детей. Согласно закону, взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении одного из родителей или доверенного лица. Полицейские организуют выезд, а власть - предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь", - сказал он.
Напомним, агентство РБК-Украина обнародовало материал о том, как живет Бахмут под постоянной атакой россиян.
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