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У Бахмуті під російськими обстрілами залишаються сотні дітей: поліція наполягає на евакуації

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П'ятниця 25 листопада 2022 05:45
У Бахмуті під російськими обстрілами залишаються сотні дітей: поліція наполягає на евакуації Фото: У Бахмуті під російськими обстрілами залишаються понад 300 дітей (facebook.com/don.gunp)
Автор: Олег Васьків

У Бахмуті під вогнем окупантів нині залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Зазначається, що ворог не полишає спроб захопити місто. Тільки за останній тиждень росіяни здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору. Є загиблі та поранені.

У Бахмуті та передмістях наразі проживають близько 15 тисяч людей, з них 306 - діти. Загалом у Бахмутському районі залишаються понад дві тисячі дітей (більшість - у Торецькій громаді).

Неповнолітні перебувають у нелюдських умовах, не мають доступу до медичних послуг і не навчаються. Евакуацією займаються правоохоронці, військова адміністрація та волонтери, однак охочих виїхати небагато.

Заходи з порятунку життя неповнолітніх визначив начальник ГУ НП у Донецькій області Руслан Осипенко.

"Переконливо звертаюся до батьків: урятуйте ваших дітей. Згідно із законом, дорослі зобов’язані забезпечити дітям безпеку та належні умови життя. Якщо ви вирішили залишатися під вогнем, то дитина має бути евакуйована в супроводі одного з батьків або довіреної особи. Поліцейські організують виїзд, а влада - надасть безплатне житло, забезпечить соціальну допомогу", - сказав він.

Нагадаємо, агентство РБК-Україна оприлюднило матеріал про те, як живе Бахмут під постійною атакою росіян.

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