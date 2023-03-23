"Бахмут взять не могут". Солдат РФ жалуется на провальные попытки оккупации (перехват)

Российский военный жалуется, что его сослуживцы не могут оккупировать Бахмут. У них для этого нет техники и, вероятно, желания. При этом, по его словам, виновато также российское командование, которое якобы не хочет проводить большое наступление, а "толковых генералов уже нет".

Также солдат рассказал о случае массового дезертирства в рядах РФ. Он утверждает, что свои позиции самовольно оставили 119 оккупантов, 90 из них уже нашли, против 70 завели уголовные дела. Власти РФ пытаются ограничить случаи дезертирства, угрожая солдатам тюрьмой, если они сбегут на более чем 48 часов.