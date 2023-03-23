"Бахмут взять не могут". Солдат РФ жалуется на провальные попытки оккупации (перехват)
Моральное состояние российских оккупантов продолжает ухудшаться на фоне неудач под Бахмутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора российских солдат, который обнародовало Главное управление разведки.
Российский военный жалуется, что его сослуживцы не могут оккупировать Бахмут. У них для этого нет техники и, вероятно, желания. При этом, по его словам, виновато также российское командование, которое якобы не хочет проводить большое наступление, а "толковых генералов уже нет".
Также солдат рассказал о случае массового дезертирства в рядах РФ. Он утверждает, что свои позиции самовольно оставили 119 оккупантов, 90 из них уже нашли, против 70 завели уголовные дела. Власти РФ пытаются ограничить случаи дезертирства, угрожая солдатам тюрьмой, если они сбегут на более чем 48 часов.
Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что россияне на востоке наткнулись на грамотную оборону, которую они не могут прорвать.
Также мы писали, что, по словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, оккупанты уже выдыхаются после провальных попыток оккупировать Бахмут. ВСУ хотят этим воспользоваться.
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