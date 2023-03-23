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ЧВК "Вагнера" выдыхаются под Бахмутом и ВСУ "скоро воспользуются случаем", - Сырский

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Донбасс, Четверг 23 марта 2023 08:28
ЧВК "Вагнера" выдыхаются под Бахмутом и ВСУ "скоро воспользуются случаем", - Сырский Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, где задействованы по большей части наемники ЧВК "Вагнера". РФ теряет большие силы на этом отрезке фронта и ВСУ не преминут воспользоваться тем, что оккупанты "выдыхаются", как это было, например, под Киевом и под Харьковом.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнера", - рассказал он.

По словам Сырского, не жалея ничего оккупанты "теряют значительные силы и выдыхаются".

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - сказал генерал.

Как сообщалось, по данным Минобороны Британии, угроза окружения Бахмута с севера юга остается. Однако давление на город ослабевает, а ВСУ проводят контратаки.

Ранее Сырский заявлял, что российские военные пытаются продвигаться с окрестностей к центру Бахмута. Однако украинские военные держат оборону и сдерживают вражеские штурмы.

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