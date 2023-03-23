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"Бахмут взяти не можуть". Солдат РФ скаржиться на провальні спроби окупації (перехоплення)

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 23 березня 2023 18:34
"Бахмут взяти не можуть". Солдат РФ скаржиться на провальні спроби окупації (перехоплення) Ілюстративне фото: Солдат РФ поскаржився на провальні спроби окупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Моральний стан російських окупантів продовжує погіршуватись на тлі невдач під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови російських солдатів, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Російський військовий скаржиться, що його товариші по службі не можуть окупувати Бахмут. У них для цього немає техніки та, ймовірно, бажання. При цьому, за його словами, винним є також російське командування, яке нібито не хоче проводити великий наступ, а "розумних генералів вже немає".

Також солдат розповів про випадок масового дезертирства у лавах РФ. Він стверджує, що свої позиції самовільно залишили 119 окупантів, 90 з них вже знайшли, проти 70 порушили кримінальні справи. Влада РФ намагається обмежити випадки дезертирства, погрожуючи солдатам в'язницею, якщо вони втечуть на більш ніж 48 годин.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявляв, що росіяни на сході натрапили на грамотну оборону, яку вони не можуть прорвати.

Також ми писали, що, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, окупанти вже видихаються після провальних спроб окупувати Бахмут. ЗСУ хочуть цим скористатися.

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