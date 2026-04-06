Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В многоэтажке в Житомире взорвали гранату: детали и фото последствий

13:52 06.04.2026 Пн
2 мин
Что известно о последствиях взрыва в Житомире?
aimg Константин Широкун
Фото: в многоэтажке в Житомире взорвали гранату (Getty Images)

В Житомире неизвестный взорвала граната в многоэтажном доме. На место инцидента прибыла полиция, предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Читайте также: Взорвал гранату на Оболони: в Киеве военный в СЗЧ устроил смертельную трагедию

"Около 10:00 6 апреля в полицию поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната. В результате происшествия никто из людей не пострадал", - отметили в полиции.

Известно, что на взрыве работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 1 и взрывотехники ГУНП в области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса. Предварительно, в квартире проживал 43-летний житель Житомира. Полицейские также устанавливают его местонахождение.

Инциденты с гранатами

Напомним, что поздно вечером 19 февраля в Сторожинце Черновицкой области неизвестный взорвал гранатой служебный автомобиль полиции.

Также в начале января в Киеве на Оболони взорвался автомобиль военнослужащего. В результате атаки военный и его спутница получили ранения. Событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день правоохранители задержали российскую агентку, причастную к подрыву.

Кроме того, что ранее в Киеве один из водителей бросил боевую гранату Ф-1 в сторону маршрутного такси, которое как раз выезжало на маршрут. Теперь ему грозит до семи лет заключения.

