У багатоповерхівці в Житомирі підірвали гранату: деталі та фото наслідків

"Близько 10:00 6 квітня до поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав", - зазначили у поліції.

Відомо, що на вибуху працюють слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 1 та вибухотехніки ГУНП в області.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу. Попередньо, в квартирі проживав 43-річний житомирянин. Поліцейські також встановлюють його місцезнаходження.

Інциденти з гранатами

Нагадаємо, що пізно ввечері 19 лютого у Сторожинці Чернівецької області невідомий підірвав гранатою службовий автомобіль поліції.