У багатоповерхівці в Житомирі підірвали гранату: деталі та фото наслідків

У Житомирі невідомий вибухнула граната у багатоповерховому будинку. На місце інциденту прибула поліція, попередньо, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.
"Близько 10:00 6 квітня до поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав", - зазначили у поліції.
Відомо, що на вибуху працюють слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 1 та вибухотехніки ГУНП в області.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу. Попередньо, в квартирі проживав 43-річний житомирянин. Поліцейські також встановлюють його місцезнаходження.
