У багатоповерхівці в Житомирі підірвали гранату: деталі та фото наслідків

13:52 06.04.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки вибуху у Житомирі?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у багатоповерхівці в Житомирі підірвали гранату (Getty Images)

У Житомирі невідомий вибухнула граната у багатоповерховому будинку. На місце інциденту прибула поліція, попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

"Близько 10:00 6 квітня до поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав", - зазначили у поліції.

Відомо, що на вибуху працюють слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 1 та вибухотехніки ГУНП в області.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу. Попередньо, в квартирі проживав 43-річний житомирянин. Поліцейські також встановлюють його місцезнаходження.

Інциденти з гранатами

Нагадаємо, що пізно ввечері 19 лютого у Сторожинці Чернівецької області невідомий підірвав гранатою службовий автомобіль поліції.

Також на початку січня у Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військовослужбовця. Внаслідок атаки військовий та його супутниця отримали поранення. Подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, причетну до підриву.

Окрім того, що раніше у Києві один із водіїв кинув бойову гранату Ф-1 у бік маршрутного таксі, яке саме виїжджало на маршрут. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.

