Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики (обновлено)

В Украине в ночь на 22 ноября в ряде областей почти одновременно была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушной тревоги и руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

Сигналы об угрозе воздушной атаки противника раздались в нескольких областях около трех часов ночи.

Так, "покраснели" все восточные, южные, части северных и центральных регионов Украины.

Между тем на севере страны перед этим фиксировались вражеские ударные беспилотники.

В мониторинговых группах появились сообщения о пусках баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

При этом в командовании Воздушных сил ВСУ об угрозе ракетных атак врага по Украине предупреждений не было.

Вместе с тем руководитель Запорожской ОВА Федоров заявил, что "есть угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога".

Обновлено: пошли отбои тревоги

Позже, около 03:10-03:15, стало известно об отбоях воздушной тревоги в некоторых областях на юге и в центре, в частности в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Запорожской.

Впоследствии тревогу отменили и в Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, что российские захватчики устраивают воздушные атаки по Украине регулярно, начиная с момента широкомасштабного вторжения, и применяют для обстрелов практически все средства, в том числе ракеты разных типов, авиабомбы, ударные беспилотники.

Также не редко происходят комбинированные удары врага по городам и селам Украины - разной интенсивности. Крайний массированный обстрел с применением 120 ракет и 90 БПЛА по Украине росармия совершила 17 ноября.

Вчера утром, 21 ноября, оккупанты запустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал", и 7 крылатых ракет Х-101. Целью захватчиков стала Днепропетровская область, в частности город Днепр.

Силами ПВО ВСУ тогда были сбиты 6 российских крылатых ракет Х-101.

Отметим, что росармия впервые применила МБР для ударов по Украине.

Этой ночью российские оккупанты во время воздушной атаки запустили по Украине ударные беспилотники, предварительно "Шахеды".

Больше о том, сколько ракет и дронов накопила РФ перед зимой - узнайте в материале РБК-Украина.