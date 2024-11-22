У багатьох областях України оголосили тривогу, повідомляють про загрозу балістики (оновлено)

В Україні у ніч проти 22 листопада в низці областей майже одночасно була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряної тривоги та керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федоров а.

Сигнали щодо загрози повітряної атаки противника залунали в кількох областях близько третьої години ночі.

Так, "почервоніли" усі східні, південні, частини північних та центральних регіонів України.

Між тим на півночі країни перед тим фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

В моніторингових групах з'явилися повідомлення про пуски балістики з території тимчасово окупованого Криму.

При цьому в командуванні Повітряних сил ЗСУ щодо загрози ракетних атак ворога по Україні попереджень не було.

Разом з тим керівник Запорізької ОВА Федоров заявив, що є "загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу".

Оновлено: пішли відбої тривоги

Пізніше, близько 03:10-03:15, стало відомо про відбої повітряної тривоги у деяких областях на півдні та у центрі, зокрема у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій.

Згодом тривогу відмінили й у Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Повітряні удари РФ по Україні

Нагадаємо, що російські загарбники влаштовують повітряні атаки по Україні регулярно, починаючи з моменту широкомасштабного вторгення, й застосовують для обстрілів практично усі засоби, зокрема ракети різних типів, авіабомби, ударні безпілотники.

Також не рідко відбуваються комбіновані удари ворога по містах та селах України - різної інтенсивності. Крайній масований обстріл із застосуванням 120 ракет та 90 БПЛА по Україні росармія здійснила 17 листопада.

Вчора вранці, 21 листопада, окупанти запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал", та 7 крилатих ракет Х-101. Ціллю загарбників стала Дніпропетровська область, зокрема місто Дніпро.

Силами ППО ЗСУ тоді були збиті 6 російських крилатих ракет Х-101.

Зазначимо, що росармія вперше застосувала МБР для ударів по Україні.

Цієї ночі російські окупанти під час повітряної атаки запустили по Україні ударні безпілотники, попередньо "Шахеди".

Більше про те, скільки ракет та дронів накопичила РФ перед зимою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.