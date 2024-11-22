Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где угроза ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 1:57 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 2:01 сообщалось, что ударные БпЛА движутся из Сумской области в направлении Черниговской области.

В 1:57 военные сообщили об обнаружении первых вражеских беспилотников в Сумской области, движущихся в южном направлении в сторону Полтавской области.

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, последний раз Россия масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе в ночь на 20 ноября. Агрессор выпустил в направлении страны более 120 "Шахедов".

С помощью иранских комплектующих, государство-агрессор планирует производить около 900 дронов-камикадзе в месяц.

В октябре РФ запустила по Украине 2000 "Шахедов", что на 700 больше чем в сентябре. По данным разведки, в дальнейшем этот показатель будет возрастать.

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