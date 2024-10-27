В КГВА рассказали о последствиях атаки вражеских дронов на Киев

Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.