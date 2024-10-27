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В КГВА рассказали о последствиях атаки вражеских дронов на Киев

Воскресенье 27 октября 2024 07:27
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В КГВА рассказали о последствиях атаки вражеских дронов на Киев Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Воздушная тревога в Киеве длилась около 3,5 часов.

По данным оперативной сводки, в Киеве пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

В ночь на 27 октября Россия атаковала территорию Украины с помощью ударных БПЛА. Атака началась поздно вечером 26 октября. В Киеве работала противовоздушная оборона.

Повторно взрывы в столице и Киевской области слышали ночью.

В Сумах после атаки "Шахедами" исчез свет.

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