В Киеве повторно объявили тревогу из-за дронов

Поздним вечером, 27 октября, в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. Ее причиной снова стали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 22:24.

За 10 минут до этого в Киевской областной военной администрации писали, что в области зафиксировано движение вражеских ударных дронов, по которым работают силы ПВО.

В 22:28 в Киевской городской военной администрации подтвердили, что угроза применения дронов существует и для столицы.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:28 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.