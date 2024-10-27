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В Киеве объявили воздушную тревогу

Воскресенье 27 октября 2024 21:28
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В Киеве объявили воздушную тревогу Фото: воздушная тревога в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 27 октября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Их вероятной причиной стали дроны, фиксирующие в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 21:24.

Перед этим, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в некоторых регионах Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.

Позже, в 21:26, в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили, что угроза существует и для столицы.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 21:45

В Киеве объявили отбой тревоги. Однако отметим, что в других регионах, где объявлена тревога, угроза применения БпЛА продолжается.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 21:29 сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный полуостров Крым.

В Киеве объявили воздушную тревогу

Напомним, в ночь на 27 октября в направлении Киева было зафиксировано около десятка беспилотников противника. Силы ПВО обезвредили все дроны, которые угрожали столице.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего за прошедшую ночь, россияне запустили по Украине 80 беспилотников. По состоянию на 9:30 было сбито 41 вражеский БпЛА, еще 32 были локационно потеряны, и еще один улетел в направлении Беларуси.

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