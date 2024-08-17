Украина под атакой ударных дронов россиян (обновляется)

Вечером в пятницу, 16 августа, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины ударные беспилотники. По мере продвижения дронов, в разных областях объявляется воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, в 23:33 вражеские дроны были замечены над Черкассами, движутся юго-западным курсом.
Также БпЛА заметили в южной части Сумской области, курс юго-западный.
Кроме того, беспилотники заметили в северной и западной части Полтавской области, движутся юго-западным курсом.
К тому же, беспилотники обнаружили в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
Также БпЛА движутся юго-западным курсом в районе Каменского водохранилища.
Обновлено 23:56
Беспилотники обнаружены в южной части Черниговской области, курс западный.
Также дроны движутся на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
Мониторинговые паблики сообщают о движении "Шахедов" из Черниговской области курсом на Броварской район.
Кроме того, БпЛА заметили в западной части Донецкой области, курс северный.
Обновлено 0:44
По данным военных, беспилотники замечены на границе Киевской и Черниговской областей, движутся на запад.
Также обнаружены БпЛА на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.
Кроме того, беспилотники в южной части Харьковской области, движутся на север.
Обновлено 1:06
Воздушные силы сообщают о движении ударных дронов из Харьковской области курсом на Полтавскую область.
Также беспилотники движутся западным курсом в восточной части Киевской области.
Обновлено 1:21
Военные сообщают о движении БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей в направлении севера.
В данный момент, карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Напомним, в пятницу, 16 августа, около 23:00 в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.
Также масштабную тревогу из-за угрозы обстрела баллистикой объявляли около 19:00.
На фронте за последние сутки было зафиксировано около ста боевых столкновений. Силы обороны принимают меры для остановки врага на Покровском направлении в Донецкой области.
Тем временем захватчики быстро приближаются к Покровску. В населенном пункте находятся около 20 тысяч местных жителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.